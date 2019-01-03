Против РФ могут ввести новые санкции из-за ситуации в Азовском море, - Климпуш-Цинцадзе

Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Климпуш-Цинцадзе отметила, что какие-либо санкции Евросоюза занимают определенное время

Против Российской Федерации могут ввести новые санкции из-за ситуации в Азовском море. Такое мнение высказала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера "Интерфакс-Украина".

Климпуш-Цинцадзе отметила, что какие-либо санкции Евросоюза занимают определенное время от идеи введения, наработки механизма и перечня санкций до их введения в действие.

"Я не исключаю того, что новые санкции в отношении Российской Федерации еще могут быть введены. Это просто необходимо сделать для того, чтобы не позволить Кремлю почувствовать безнаказанность за столь дерзкий шаг", - заявила она, комментируя агрессию РФ в Азовском море в ноябре 2018 года.

Кроме того, она отметила, что поведение РФ относительно непризнания украинских моряков военнопленными может привести к тому, что страны ЕС могут вернуться к дискуссии о необходимости введения санкций в связи с этой атакой.

"Очевидно, что мне как украинскому гражданину и политику хотелось бы, что это происходило мгновенно и автоматически. Но я вижу, что это процесс сложных внутренних переговоров: мы четко заявили о своей позиции, внесли предложения со своей стороны, однако решение - за нашими партнерами. Конечно, мы будем продолжать настаивать на том, что такое поведение не может остаться безнаказанным", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива. В результате агрессии РФ были захвачены три украинских судна и 24 моряка. На данный момент все моряки признали себя военнопленными. Вместе с тем, в РФ заявили, что они нарушили правила прохождения через Керченский пролив.

На данный момент Украина планирует передать в ЕСПЧ данные о неисполнении РФ решения суда по захваченным морякам.