Полторак рассказал, как проходят сборы резервистов в рамках военного положения

Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)

Продолжительность сборов зависит от подготовки резервистов

В связи с действием военного состояния в Украине не объявляли о начале мобилизации, однако начаты сборы резервистов первой очереди. Об этом сказал в ходе брифинга министр обороны Степан Полторак, передает РБК-Украина.

Также участие в сборах принимают военнослужащие, которые входят в подразделения территориальной обороны.

"Эта подготовка будет разноплановая - в зависимости от уровня подготовки военнослужащего, должности, которую он занимает, в какое подразделение он планирует попасть и от других факторов. Подготовка может длиться и один день для подготовленных бойцов, которые имеют опыт ведения боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил. Это может быть 10 дней, может быть две недели. Максимальный срок проведения таких собраний - 20 дней", - сказал министр.

Также он добавил, что в Минобороны начали комплектование учебных центров.

"Этот резерв будет прибывать не в боевые части, хотя определенная часть того резерва будет предназначена для пополнения боевых частей. Эти ребята, которые сегодня стоят в первой очереди резерва, будут направлены в учебные центры для проведения проверки их умений и знаний и для проведения дополнительных занятий", - сказал Полторак.

Напомним, министр обороны Степан Полторак констатировал нарастание напряжения со стороны РФ, в связи с чем в настоящее время Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Добавим, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил 5 декабря, что не исключает возможности прекращение действия военного положения досрочно.