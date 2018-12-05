Полторак розповів, як проходять збори резервістів у рамках воєнного стану

Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)

Тривалість зборів залежить від підготовки резервістів

У зв'язку з дією воєнного стану в Україні не оголошували про початок мобілізації, проте розпочато збори резервістів першої черги. Про це сказав міністр оборони Степан Полторак, передає РБК-Україна.

Також участь у зборах беруть військовослужбовці, які входять до підрозділів територіальної оборони.

"Ця підготовка буде різнопланова - в залежності від рівня підготовки військового, посади, яку він обіймає, в який підрозділ він планує потрапити і від інших чинників. Підготовка може тривати й один день для підготовлених бійців, які мають досвід ведення бойових дій в районі проведення операції Об'єднаних сил. Це може бути 10 днів, може бути два тижні. Максимальний термін проведення таких зборів - 20 днів", - сказав міністр.

Також він додав, що в Міноборони почали комплектування навчальних центрів.

"Цей резерв буде прибувати не в бойові частини, хоча певна частина того резерву буде призначена для поповнення бойових частин. Ці хлопці, які сьогодні стоять у першій черзі резерву, будуть направлені у навчальні центри для проведення перевірки їх вмінь і знань та для проведення додаткових занять", - сказав Полторак.

Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак констатував наростання напруги з боку РФ, у зв'язку з чим наразі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

Додамо, прем'єр-мінстр України Володимир Гройсман заявив 5 грудня, що не виключає можливості припинення дії воєнного стану достроково.