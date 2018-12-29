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Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным

Новости » Политика    29.12.2018 - 17:46
Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Повышение зарплат коснется также и военнослужащих Сухопутных войск

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому с 1 января 2019 года будет повышено денежное довольствие военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам министра, в 2019 году командир бригады, ранее получал 17 - 18 тыс. грн, теперь будет получать почти 26 тыс. грн, командир батальона вместо 14 тыс. грн будет получать 19-23 тыс. грн, а командир роты - 16 тыс. грн вместо 12 тыс., которые ему начисляются сейчас.

"Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ВС Украины утвердил, и я вчера подписал приказ, согласно которому мы с 1 января 2019 года повышаем денежное довольствие военнослужащих ВС Украины, в том числе Сухопутных войск", - отметил Полторак.

В материале РБК-Украина "Цена безопасности: как государство планирует повышать зарплаты военнослужащим" речь шла о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о повышении зарплат военным.

"Относительно повышения зарплаты ждем положительного решения в октябре", - уточнил заместитель начальника ГУ морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ Олег Бойко.

Также в августе стало известно о массовом увольнении военных из-за низких зарплат.

 

С начала года Минобороны уволило и перевело около сотни офицеров С 1 января Минобороны начнет работать с новыми полномочиями, - Полторак
Новости Украины Министерство обороны РФПолтораквоенныезарплата
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