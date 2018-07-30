Минобороны заявляет о массовом увольнении военных из-за низких зарплат

За полгода из рядов Вооруженных сил Украины уволились 11 тыс. офицеров и контрактников

С начала 2018 года из Вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч офицеров и контрактников с опытом военной службы. Об этом сообщает портал ukrmilitary.com со ссылкой на письмо министра обороны Степана Полторака премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

В документе Полторак указывает, что низкие зарплаты являются основной причиной увольнения военнослужащих. Всего за первое полугодие 2018 года уволились 11 тыс. офицеров и контрактников, которые имели военный опыт. Кроме того, до конца года уволится еще 18 тыс. военных.

Также в письме указывается, что на начало 2016 минимальное денежное обеспечение было на уровне 7 тыс. гривен, что на тот момент было 1,6 средней зарплаты в Украине. Уже после 1 января 2017, когда произошло повышение социальных стандартов, минимальная зарплата военных стала составлять 0,89 средней зарплаты, что привело к оттоку военнослужащих.

Фото: письмо Гройсману (ukrmilitary.com)

Отметим, именно поэтому Минобороны просит выделить 4,5 млрд гривен на повышение зарплат военным. Предполагается, что для сохранения кадрового потенциала с 1 октября повысят зарплату рядовому составу - до 9 тыс. гривен, офицерскому составу - до 15,3 тыс. гривен.