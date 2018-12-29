Полторак підписав наказ про підвищення зарплат військовим

Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Підвищення зарплат торкнеться також і військовослужбовців Сухопутних військ

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ, згідно з яким з 1 січня 2019 року буде підвищено грошове забезпечення військовослужбовців ВСУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

За словами міністра, в 2019 році командир бригади, раніше отримував 17 - 18 тис. грн, тепер буде отримувати майже 26 тис. грн, командир батальйону замість 14 тис. грн буде отримувати 19-23 тис. грн, а командир роти - 16 тис. грн замість 12 тис., які йому нараховуються зараз.

"Президент України - Верховний Головнокомандувач ЗС України затвердив, і я вчора підписав наказ, згідно з яким ми з 1 січня 2019 року підвищуємо грошове забезпечення військовослужбовців ЗС України, в тому числі Сухопутних військ", - зазначив Полторак.

В матеріалі РБК-Україна "Ціна безпеки: як держава планує підвищувати зарплати військовослужбовцям" йшлося про те, що Генеральний штаб Збройних сил України розраховує, що Кабінет міністрів найближчим часом прийме рішення про підвищення зарплат військовим.

"Щодо підвищення зарплати чекаємо позитивного рішення в жовтні", - уточнив заступник начальника ГУ морально-психологічного забезпечення Генштабу ЗСУ Олег Бойко.

Також у серпні стало відомо про масове звільнення військових через низькі зарплати.