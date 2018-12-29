С начала года Минобороны уволило и перевело около сотни офицеров

По словам Степана Полторака, реформа Министерства обороны продолжается
За год мы уволили или перевели на другие должности около 100 офицеров. Об этом после церемонии увольнения со службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины заявил Степан Полторак.
"Мы определились с приоритетами в реформе Минобороны. Нам нужны те стандарты, которые приблизят нас к альянсу", - сказал он.
По его словам, реформа Министерства обороны продолжается.
"За год мы уволили или перевели на другие должности около 100 офицеров", - добавил он.
Напомним, 29 декабря в Министерстве обороны состоялась церемония увольнения с военной службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В материале РБК-Украина "Цена безопасности: как государство планирует повышать зарплаты военнослужащим" речь шла о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о повышении зарплат военным.
"Относительно повышения зарплаты ждем положительного решения в октябре", - уточнил заместитель начальника ГУ морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ Олег Бойко.
Также в августе стало известно о массовом увольнении военных из-за низких зарплат.