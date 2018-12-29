С начала года Минобороны уволило и перевело около сотни офицеров

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Степана Полторака, реформа Министерства обороны продолжается

За год мы уволили или перевели на другие должности около 100 офицеров. Об этом после церемонии увольнения со службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины заявил Степан Полторак.

"Мы определились с приоритетами в реформе Минобороны. Нам нужны те стандарты, которые приблизят нас к альянсу", - сказал он.

По его словам, реформа Министерства обороны продолжается.

"За год мы уволили или перевели на другие должности около 100 офицеров", - добавил он.

Напомним, 29 декабря в Министерстве обороны состоялась церемония увольнения с военной службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В материале РБК-Украина "Цена безопасности: как государство планирует повышать зарплаты военнослужащим" речь шла о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о повышении зарплат военным.

"Относительно повышения зарплаты ждем положительного решения в октябре", - уточнил заместитель начальника ГУ морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ Олег Бойко.

Также в августе стало известно о массовом увольнении военных из-за низких зарплат.