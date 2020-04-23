В Полтавской области зафиксировали вспышку коронавируса

В регионе за сутки число зараженных выросло почти втрое
В Полтавской области число зараженных коронавирусом за сутки выросло почти втрое. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов на своем Telegram-канале.
Вместе с тем, в регионе зафиксировали три летальных исхода.
"В Полтавской области 161 случай заболевания коронавирусом, новых за сутки - 45. Сейчас болеет 146 человек", - сообщил он.
Ситуация в разрезе городов и районов:
Сейчас лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников из разных отделений.
Напомним, в Украине за минувшие сутки установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. За сутки заразились почти 600 человек.
В Минздаве заявили, что причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина во время вербной недели и непосредственно на Пасху.