В Полтавской области зафиксировали вспышку коронавируса

В Полтавской области число зараженных коронавирусом за сутки выросло почти втрое. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов на своем Telegram-канале.

Вместе с тем, в регионе зафиксировали три летальных исхода.

"В Полтавской области 161 случай заболевания коронавирусом, новых за сутки - 45. Сейчас болеет 146 человек", - сообщил он.

Ситуация в разрезе городов и районов:

Кременчуг - 58,

Полтава - 27,

Кременчугский район - 22,

Миргород - 12,

Горишные Плавни - 11 (4 выздоровели),

Зиньковский район - 8,

Полтавский район - 4,

Кобелякский район - 3,

Лубны - 3,

Лубенский район - 2,

Оржицкий район - 2,

Глобинский район - 2,

Карловский район - 2,

Машевка - 1 (человек выздоровел),

Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы - по 1

Сейчас лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников из разных отделений.

Напомним, в Украине за минувшие сутки установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. За сутки заразились почти 600 человек.

В Минздаве заявили, что причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина во время вербной недели и непосредственно на Пасху.