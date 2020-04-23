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В Полтавській області зафіксували спалах коронавірусу

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У регіоні за добу кількість заражених зросла майже втричі

У Полтавській області кількість заражених коронавірусом за добу зросла майже втричі. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на своєму Telegram-каналі.

Разом з тим, в регіоні зафіксували три летальні випадки.

"У Полтавській області 161 випадок захворювання на коронавірус, нових за добу - 45. Наразі хворіє 146 людей", - повідомив він.

Ситуація в розрізі міст і районів:

  • Кременчук - 58,
  • Полтава - 27,
  • Кременчуцький район - 22,
  • Миргород - 12,
  • Горішні Плавні - 11 (4 одужали),
  • Зіньківський район - 8,
  • Полтавський район - 4,
  • Кобеляцький район - 3,
  • Лубни - 3,
  • Лубенський район - 2,
  • Оржицький район - 2,
  • Глобинський район - 2,
  • Карлівський район - 2,
  • Машівка - 1 (людина одужала),
  • Козельщинський, Котелевський, Хорольський і Чутівський райони - по 1.

Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників з різних відділень.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу встановили новий антирекорд по кількості заражених коронавірусом. За добу заразились майже 600 людей.

У МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень.

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