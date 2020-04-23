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Новый антирекорд: в Украине зафиксировали рост случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 09:32
Новый антирекорд: в Украине зафиксировали рост случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число зараженных коронавирусом в Украине растет

По состоянию на утро 24 апреля число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине выросло до 7170 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, за минувшие сутки зафиксировали наибольшее число новых случаев коронавируса за все время - 578.

Так, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 504 пациенты выздоровели.

Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Ранее сообщалось, что в Украине будет два пика коронавируса после пасхальных и майских праздников. В связи с этим, в стране продлили карантин до 11 мая.

Напомним, первый случай коронавируса обнаружили в Чернигове. COVID-19 обнаружили у 56-летней женщины.

Также сообщалось, что 29 новых случаев заболевания подтвердили в Днепропетровской области. Общее количество инфицированных в регионе возросло до 179 человек. Кроме этого коронавирусом заразился митрополит Тернопольский и Кременецкий Украинской православной церкви Московского патриархата.

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