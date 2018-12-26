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В Полтавской области в пробках из-за снегопадов застряли 800 автомобилей

Новости » Общество    26.12.2018 - 16:08
В Полтавской области в пробках из-за снегопадов застряли 800 автомобилей
Фото: пробки в Полтавской области facebook.com/poltsad)

В частности, в пробках находятся 12 автобусов с пассажирами

В Полтавской области на автодорогах из-за снегопадов в пробках остаются 800 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается, движение транспорта на автодорогах частично восстановлено. Ограничение остается на двух участках дорог. В частности - полиция по необходимости ограничивает движение для предоставления доступа снегоуборочной технике на автодорогах М-03 (между с. Красногоровка Великобагачанского р-на и с. Бригадировка Хорольского р-на) и Н-08 (Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь между селами Липово и Бугаевка Глобинского р-на).

Кроме того, работает чрезвычайный штаб, в который вошли представители Нацполиции, ГСЧС и Укравтодора.

"Сейчас есть несколько участков дорог, где образовались пробки. В них находится около 800 автомобилей, в частности - 12 автобусов с пассажирами. Полицейские вытаскивают транспорт из снежных заносов и оказывают помощь людям", - рассказал заместитель председателя Нацполции Александр Фацевич.

Он добавил, что уже оказана помощь в буксировке около 140 транспортным средствам, в которых находилось около 265 человек.

Фото: ситуация на дорогах (npu.gov.ua)

Напомним, в связи с пробками, которые образовались в результате снегопадов, с 14:00 26 декабря въезд в Полтавской области закрыт для всех видов транспорта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 00:00 26 декабря в Полтавской области было ограничено движение крупногабаритного и общественного транспорта дорогами общего пользования государственного значения по области.

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