ГСЧС рассказала о ситуации на дорогах Украины

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В Полтавской области образовалась пробка на 20 км

Из-за снегопадов в Украине существенно затруднено движение в Полтавской и Черкасской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Полтавской области наблюдается пробка на 20 км на трассе М-03 между с. Красногоровка Великобагачанского района и с. Червоное Хорольского района, движение периодически возобновляется.

Также в пробке на трассе Н-08 Золотоноша - Кременчуг вблизи с. Липовое находятся около 50 автомобилей. В Полтавскую область дополнительно направили тяжелую дорожную технику.

Кроме того, на трассе Н-08 затруднено движение и в пределах Черкасской области на участке вблизи с. Тимченко Чернобаевского района.

"На других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на дорогах Киева 26 декабря ожидается гололедица.

Отметим, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине из-за снегопадов были обесточены 479 населенных пунктов.