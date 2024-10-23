У Полтавській області ввели аварійні відключення світла: що відомо

У Полтавській області ввели відключення світла 23 жовтня. Ймовірно, це пов'язано з аварійною ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Полтаваобленерго ".

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано ГАВ в обсязі 30 МВт", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють в обленерго, відключення здійснюються згідно з "Інструкцією про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії", що затверджена Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.10.2015 № 654 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 січня 2016 р. за № 153/28283.

"Вона передбачає застосування графіків погодинних відключень (ГПВ), які містять 6 черг з переліком населених пунктів та адрес. ГАВ - графік аварійних відключень електроенергії, застосовується у разі виникнення гострого дефіциту потужності та електроенергії в енергосистемі України у зв’язку з аварійною ситуацією", - констатували енергетики.