В двох областях України введені аварійні відключення світла

Сьогодні, 4 жовтня, у Сумській та Полтавській областях були введені аварійні відключення енергопостачання. Це було необхідно для недопущення перевантаження обладнання в основній мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 жовтня в області застосовано графік аварійних відключень в об’ємі 50 МВт у Миргородському та Полтавському районах", - пише "Полтаваобленерго".

Ситуація зі світлом в Україні

Як розповіли в "Укренерго", внаслідок дронової атаки на енергооб’єкт вчора знеструмлювалась частина Сумської області. У той самий день завдяки аварійним роботам енергопостачання вдалось відновити, втім, для остаточного усунення наслідків обстрілу ще потрібен певний час.

Водночас для недопущення перевантаження обладнання в основній мережі - у вищезгаданих областях були введені аварійні відключення.

Тим часом споживання світла продовжує зростати. Сьогодні рівень, станом на 9:30, був на 1,9% вищим, ніж 2 жовтня.

"Відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 4 099 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 949 МВт", - додає "Укренерго".

Відзначимо, що сьогодні енергосистема України відновлюється після дев'яти масованих обстрілів російських терористів, які вони здійснили лише від початку поточного року.

Як стверджують експерти, цієї зими українцям ймовірно повернуть відключення енергопостачання. Зокрема обмеження діятимуть й в сірих клітинках.