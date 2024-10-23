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В Полтавской области ввели аварийные отключения света: что известно

Полтава, Среда 23 октября 2024 09:17
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В Полтавской области ввели аварийные отключения света: что известно Фото: аварийные отключения света в Полтавской области ввели 23 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области ввели отключение света 23 октября. Вероятно, это связано с аварийной ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 октября в области применен ГАВ в объеме 30 МВт", - говорится в сообщении.

Как объясняют в облэнерго, отключения осуществляются согласно "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", утвержденной Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.10.2015 № 654 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 28 января 2016 г. по № 153/28283.

"Она предусматривает применение графиков почасовых отключений (ГПО), которые содержат 6 очередей с перечнем населенных пунктов и адресов. ГАО - график аварийных отключений электроэнергии, применяется в случае возникновения острого дефицита мощности и электроэнергии в энергосистеме Украины в связи с аварийной ситуацией", - констатировали энергетики.

Аварийные отключения света в Полтавской области

Аварийные отключения в Полтавской области вводят не впервые. Например, 3 октября в трех областях Украины ввели аварийные графики отключения света. Свет отключали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, аварийные отключения света вводили в Полтавской области и 4 октября. Тогда в двух регионах были введены аварийные отключения энергоснабжения для недопущения перегрузки оборудования в основной сети.

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