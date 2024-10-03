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В деяких регіонах України ввели аварійні відключення світла: де саме

Четвер 03 жовтня 2024 11:08
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В деяких регіонах України ввели аварійні відключення світла: де саме Ілюстративне зображення (facebook.com/UA.National Police)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 жовтня, у трьох областях України ввели аварійні графіки відключення світла. Мова йде про Сумський, Харківський й Полтавський регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".

Сумська область

Аварійні відключення, згідно з повідомленням АТ "Сумиобленерго" діють у Сумах, а також Сумському районі області.

"Енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації... Пам’ятаємо про причину такої ситуації - це терористичні акти російської армії", - додали в "Сумиобленерго".

Харківська область

Графіки аварійних включень діють у Харкові й Харківському районі.

Полтавська область

Відповідно до розпорядження "Укренерго", аварійні відключення в об’ємі 50 МВт були введені у Миргородському та Полтавському районах області.

Причина відключень

"Вночі російські БпЛА атакували енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок влучань є пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи", - пише "Укренерго".

Поради на випадок відключення світла

Щоб бути готовими до відключень, необхідно:

  • запастись свічками та LED-ліхтариками;
  • використовуйте світлий час доби для виконання важливих справ, таких як приготування їжі, робота чи навчання;
  • підготуйте резервні джерела енергії. Якщо можливо, придбайте портативні зарядні пристрої або генератори для зарядки телефонів та інших гаджетів;
  • використовуйте сонячні панелі. Якщо у вас є можливість, розгляньте придбання переносних сонячних панелей для зарядки пристроїв;
  • створіть запаси води: Запасіться бутильованою водою або заповніть ємності з водою, адже без електрики можуть виникнути проблеми з водопостачанням.

Відключення світла в Україні

Від початку цього року Росія вже здійснила дев'ять масштабних атак на енергетичні об'єкти України. Це призвело до дефіциту потужності в енергосистемі під час пікових споживань.

Цього літа, на фоні обстрілів та спеки, знову почалися відключення електроенергії для побутових споживачів.

Центр протидії дезінформації також опублікував кілька можливих сценаріїв щодо електропостачання в Україні на осінньо-зимовий період. Згідно з "оптимістичним" варіантом, електроенергія буде постачатися протягом 12 годин на день.

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