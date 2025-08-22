UA

У Полтавській області через негоду зникло світло

Ілюстративне фото: У Полтавській області через негоду зникло світло (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Полтавщині через сильний буревій без електропостачання залишилися 26 населених пунктів.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Аварія торкнулася 938 юридичних споживачів і 9211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській та Чутівській громадах.

За словами голови ОВА, наразі аварійні бригади працюють над відновленням світла.

При цьому він додав, що у Пирятинській громаді негода також пошкодила дахи близько сотні будинків та повалила дерева. Інформація про наслідки стихії уточнюється.

Негода в Україні

Раніше раптова негода накрила Львівщину - в кількох районах пройшли потужні зливи з градом, грозами та сильним вітром.

Не оминула стихія й столицю: у Києві та передмістях пройшов дощ із градом та шквальним вітром. У центрі міста за короткий час випала майже півмісячна норма опадів.

Раніше РБК-Україна дізналося у синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.

