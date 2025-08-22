У Полтавській області через негоду зникло світло

Негода в Україні

Раніше раптова негода накрила Львівщину - в кількох районах пройшли потужні зливи з градом, грозами та сильним вітром.

Не оминула стихія й столицю: у Києві та передмістях пройшов дощ із градом та шквальним вітром. У центрі міста за короткий час випала майже півмісячна норма опадів.

Раніше РБК-Україна дізналося у синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.