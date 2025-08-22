RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Полтавской области из-за непогоды пропал свет

Иллюстративное фото: В Полтавской области из-за непогоды пропал свет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Полтавской области из-за сильного урагана без электроснабжения остались 26 населенных пунктов.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Авария коснулась 938 юридических потребителей и 9211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской и Чутовской громадах.

По словам глава ОВА, сейчас аварийные бригады работают над восстановлением света.

При этом он добавил, что в Пирятинской громаде непогода также повредила крыши около сотни домов и повалила деревья. Информация о последствиях стихии уточняется.

 

Непогода в Украине

Ранее внезапная непогода накрыла Львовскую область - в нескольких районах прошли мощные ливни с градом, грозами и сильным ветром.

Не обошла стихия и столицу: в Киеве и пригородах прошел дождь с градом и шквальным ветром. В центре города за короткое время выпала почти полумесячная норма осадков.

Ранее РБК-Украина узнало у синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, какой будет погода в августе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьНепогода в УкраинеЭлектроэнергия