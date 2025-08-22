В Полтавской области из-за непогоды пропал свет

Непогода в Украине

Ранее внезапная непогода накрыла Львовскую область - в нескольких районах прошли мощные ливни с градом, грозами и сильным ветром.

Не обошла стихия и столицу: в Киеве и пригородах прошел дождь с градом и шквальным ветром. В центре города за короткое время выпала почти полумесячная норма осадков.

