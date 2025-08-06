У Полтавській області 10 населених пунктів залишилися без світла через аварію

У Полтавській області сталася аварія в електромережі. Світло відключили в 10 населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута в Telegram.

"Через аварію в мережі сталося відключення електроенергії в 10 населених пунктах Лохвицької, Лубенської, Пирятинської, Гадяцької та Зіньківської громад", - розповів Когут. За його словами, без світла залишилися 185 юридичних і 1699 побутових абонентів. Очільник ОВА зазначив, що бригади фахівців уже проводять роботи для відновлення електропостачання.