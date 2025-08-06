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У Полтавській області 10 населених пунктів залишилися без світла через аварію

Полтавська область, Середа 06 серпня 2025 21:49
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У Полтавській області 10 населених пунктів залишилися без світла через аварію Ілюстративне фото: частина Полтавської області залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Полтавській області сталася аварія в електромережі. Світло відключили в 10 населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута в Telegram.

"Через аварію в мережі сталося відключення електроенергії в 10 населених пунктах Лохвицької, Лубенської, Пирятинської, Гадяцької та Зіньківської громад", - розповів Когут.

За його словами, без світла залишилися 185 юридичних і 1699 побутових абонентів.

Очільник ОВА зазначив, що бригади фахівців уже проводять роботи для відновлення електропостачання.

Перебої з електроенергією

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, у Сумській області частина споживачів залишилася без світла.

Як зазначав очільник Сумської ОДА Олег Григоров, світло в абонентів у Сумській громаді зникло після чергової атаки російських окупантів.

Об'єкти критичної інфраструктури після атаки переводили на резервне електропостачання.

Також увечері 2 серпня в Херсоні та Миколаївській області зникло світло після того, як росіяни запустили по Україні ракету.

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Полтавська область Вимкнення світла
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