В Полтавской области 10 населенных пунктов остались без света из-за аварии

В Полтавской области произошла авария в электросети. Свет отключили в 10 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута в Telegram.

"Из-за аварии в сети произошло отключение электроэнергии в 10 населенных пунктах Лохвицкой, Лубенской, Пирятинской, Гадячской и Зиньковской общин", - рассказал Когут. По его словам, без света остались 185 юридических и 1699 бытовых абонентов. Глава ОВА отметил, что бригады специалистов уже проводят работы для восстановления электроснабжения.