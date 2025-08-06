В Полтавской области 10 населенных пунктов остались без света из-за аварии
В Полтавской области произошла авария в электросети. Свет отключили в 10 населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута в Telegram.
"Из-за аварии в сети произошло отключение электроэнергии в 10 населенных пунктах Лохвицкой, Лубенской, Пирятинской, Гадячской и Зиньковской общин", - рассказал Когут.
По его словам, без света остались 185 юридических и 1699 бытовых абонентов.
Глава ОВА отметил, что бригады специалистов уже проводят работы для восстановления электроснабжения.
Перебои с электроэнергией
Напомним, вчера, 5 августа, в Сумской области часть потребителей осталась без света.
Как отмечал глава Сумской ОВА Олег Григоров, свет у абонентов в Сумской общине пропал после очередной атаки российских оккупантов.
Объекты критической инфраструктуры после атаки переводили на резервное электроснабжение.
Также вечером 2 августа в Херсоне и Николаевской области пропал свет после того, как россияне запустили по Украине ракету.