Фото: частина Сумської громади залишилася без світла через атаку РФ (Getty Images)

Частина споживачів Сумської громади тимчасово залишилася без електропостачання через атаку росіян 5 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Унаслідок ворожої атаки у Сумському районі частина споживачів Сумської громади тимчасово залишилась без електропостачання", - повідомив Григоров. За його словами, фахівці вже працюють над відновленням. Частину об’єктів критичної інфраструктури переводять на резервне живлення.