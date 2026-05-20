На Полтавщині працівників ТЦК відправлятимуть на фронт: кого це стосується

17:14 20.05.2026 Ср
2 хв
У військкоматі пояснили, за яким принципом тепер формуватимуть групи оповіщення
aimg Марія Науменко
Фото: працівники територіального центру комплектування (facebook.com/CherkasyTCK)

На Полтавщині до складу груп оповіщення залучатимуть лише учасників бойових дій, а частину працівників ТЦК переведуть на фронт.

У військкоматі пояснили, що до груп оповіщення відбиратимуть військових, які особисто брали участь у бойових діях, знають реалії фронту та розуміють потреби армії.

У ТЦК наголосили, що такі військовослужбовці усвідомлюють важливість доукомплектування бойових підрозділів і фактично допомагають своїм колишнім побратимам отримати хоча б короткий перепочинок.

"Відбираються військовослужбовці, які на власному досвіді знають що таке війна, хто такі російські окупанти і що вони роблять на окупованих територіях, яка ситуація з укомплектованістю війська і мають однозначне розуміння чому кожен чоловік, який придатний до військової служби за станом здоров’я і не має підстав для отримання відстрочки, повинен долучитися до захисту своєї країни", - наголосили у військкоматі.

Водночас військовослужбовці, які наразі лише оформлюють документи для отримання статусу учасника бойових дій, виконуватимуть інші завдання у складі територіальних центрів комплектування.

Крім того, у Полтавському ТЦК заявили, що військових, які не мають досвіду участі у бойових діях, планують направляти на ротацію для набуття практичного досвіду служби у бойових підрозділах.

Нагадаємо, українська влада зараз працює над зміною підходів до комплектування війська. Пріоритетом є розширення контрактної форми служби та поступова модернізація чинних механізмів призову.

Зокрема, Міністерство оборони готує масштабну реформу системи рекрутингу та умов проходження служби. Як відомо, з 30 запланованих проєктів перші 10 уже готові до запуску. Докладнішу інформацію про подальші кроки та оновлені процедури в уряді обіцяють надати найближчим часом.

