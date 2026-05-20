RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

На Полтавщине работников ТЦК будут отправлять на фронт: кого это касается

17:14 20.05.2026 Ср
2 мин
В военкомате объяснили, по какому принципу теперь будут формировать группы оповещения
aimg Мария Науменко
Фото: работники территориального центра комплектования (facebook.com/CherkasyTCK)

На Полтавщине в состав групп оповещения будут привлекать только участников боевых действий, а часть работников ТЦК переведут на фронт.

В военкомате объяснили, что в группы оповещения будут отбирать военных, которые лично участвовали в боевых действиях, знают реалии фронта и понимают потребности армии.

В ТЦК отметили, что такие военнослужащие осознают важность доукомплектования боевых подразделений и фактически помогают своим бывшим собратьям получить хотя бы короткую передышку.

"Отбираются военнослужащие, которые на собственном опыте знают что такое война, кто такие российские оккупанты и что они делают на оккупированных территориях, какая ситуация с укомплектованностью войска и имеют однозначное понимание почему каждый человек, который пригоден к военной службе по состоянию здоровья и не имеет оснований для получения отсрочки, должен присоединиться к защите своей страны", - отметили в военкомате.

В то же время военнослужащие, которые сейчас только оформляют документы для получения статуса участника боевых действий, будут выполнять другие задачи в составе территориальных центров комплектования.

Кроме того, в Полтавском ТЦК заявили, что военных, которые не имеют опыта участия в боевых действиях, планируют направлять на ротацию для приобретения практического опыта службы в боевых подразделениях.

Напомним, украинская власть сейчас работает над изменением подходов к комплектованию войска. Приоритетом является расширение контрактной формы службы и постепенная модернизация действующих механизмов призыва.

В частности, Министерство обороны готовит масштабную реформу системы рекрутинга и условий прохождения службы. Как известно, из 30 запланированных проектов первые 10 уже готовы к запуску. Более подробную информацию о дальнейших шагах и обновленных процедурах в правительстве обещают предоставить в ближайшее время.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаПолтаваПолтавская областьфронтТЦК