На Полтавщині пошкоджено енергооб'єкт, тисячі абонентів залишились без світла

Удари по енергетиці 10 жовтня

Сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по енергосистемі України. Вибухи пролунали у Києві, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та інших містах.

У Києві зафіксовані масштабні перебої з електропостачанням, без світла частково залишилися шість районів столиці. В області запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Під російськими ударами опинилися також Дніпро та Запоріжжя - там спалахнули пожежі, є постраждалі серед мирного населення. За попередньою інформацією, ворог цілеспрямовано бив по об’єктах енергетичної інфраструктури.

РБК-Україна розповідало, де в Україні запроваджено графіки відключення світла.