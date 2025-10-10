На Полтавщине поврежден энергообъект, тысячи абонентов остались без света

"Сегодня ночью враг массированно атаковал Украину. На Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе", - рассказал Когут.

Виг уточнил, что без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов.

По словам главы ОВА, в области введены графики аварийных отключений (ГАО) и специальные графики аварийных отключений. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, в результате атаки повреждены несколько частных домов. Информации о пострадавших нет.