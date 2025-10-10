На Полтавщині пошкоджено енергооб'єкт, тисячі абонентів залишились без світла

Фото: на Полтавщині через ворожу атаку пошкоджено енергооб'єкт(Getty Images)

У Полтавській області через ворожу атаку 10 жовтня пошкоджено енергетичний об'єкт у Кременчуцькому районі. Частина області залишилась без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.