На Полтавщині пошкоджено енергооб'єкт, тисячі абонентів залишились без світла
У Полтавській області через ворожу атаку 10 жовтня пошкоджено енергетичний об'єкт у Кременчуцькому районі. Частина області залишилась без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.
"Сьогодні вночі ворог масовано атакував Україну. На Полтавщині працювала ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі", - розповів Когут.
Віг уточнив, що без світла залишилися 16578 побутових та 800 юридичних абонентів.
За словами голови ОВА, в області запроваджено графіки аварійних відключень (ГАВ) та спеціальні графіки аварійних відключень. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджено декілька приватних будинків. Інформації щодо постраждалих немає.
Удари по енергетиці 10 жовтня
Сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по енергосистемі України. Вибухи пролунали у Києві, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та інших містах.
У Києві зафіксовані масштабні перебої з електропостачанням, без світла частково залишилися шість районів столиці. В області запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Під російськими ударами опинилися також Дніпро та Запоріжжя - там спалахнули пожежі, є постраждалі серед мирного населення. За попередньою інформацією, ворог цілеспрямовано бив по об’єктах енергетичної інфраструктури.
