На Полтавщині в одній із громад зафіксували землетрус

У Полтавській області зафіксували ледве відчутний землетрус магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині чотирьох кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Землетрус зареєстрували у неділю, 17 травня 2026 року, о 06:39:39 за київським часом.
За даними фахівців, джерело коливань знаходилося в Полтавському районі Полтавської області, на території Диканської територіальної громади.
Фото: землетрус у Полтавському районі (gcsk.gov.ua)
"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - зазначили в центрі спеціального контролю.
Науковці також звернулися до громадян із проханням повідомити про свої відчуття, якщо вони зафіксували коливання.
Залишити повідомлення можна на офіційному сайті відомства, що допоможе фахівцям точніше визначити енергетичні параметри явища.
Нагадаємо, що для території України підземні поштовхи не є рідкістю. Так, наприкінці березня, а саме 28 березня 2026 року, сейсмологи зафіксували землетрус у Полтавській області. Його магнітуда становила 3,2 за шкалою Ріхтера, а епіцентр коливань залягав у Полтавському районі.
Крім того, на початку лютого 2026 року в Україні стався значно потужніший землетрус магнітудою 4,8 бала. Тоді підземні поштовхи зафіксували в акваторії Азовського моря на глибині 10 кілометрів. Коливання виявилися настільки відчутними, що у будинках жителів Криму та кількох південно-східних областей хиталися меблі.