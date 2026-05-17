На Полтавщине в одной из общин зафиксировали землетрясение

Где именно зафиксировали подземные толчки

Землетрясение зарегистрировали в воскресенье, 17 мая 2026 года, в 06:39:39 по киевскому времени.

По данным специалистов, источник колебаний находился в Полтавском районе Полтавской области, на территории Диканьской территориальной общины.

Координаты источника составили:

широта: 49,84 с.ш.

долгота: 34,25 вост.д.

Фото: землетрясение в Полтавском районе (gcsk.gov.ua)

"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым", - отметили в центре специального контроля.

Фото: землетрясение в Полтавском районе (gcsk.gov.ua)

Ученые также обратились к гражданам с просьбой сообщить о своих ощущениях, если они зафиксировали колебания.

Оставить сообщение можно на официальном сайте ведомства, что поможет специалистам точнее определить энергетические параметры явления.