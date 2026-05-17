На Полтавщине в одной из общин зафиксировали землетрясение

В Полтавской области зафиксировали еле ощутимое землетрясение магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера). Эпицентр подземных толчков залегал на глубине четырех километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Землетрясение зарегистрировали в воскресенье, 17 мая 2026 года, в 06:39:39 по киевскому времени.
По данным специалистов, источник колебаний находился в Полтавском районе Полтавской области, на территории Диканьской территориальной общины.
Координаты источника составили:
Фото: землетрясение в Полтавском районе (gcsk.gov.ua)
"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым", - отметили в центре специального контроля.
Фото: землетрясение в Полтавском районе (gcsk.gov.ua)
Ученые также обратились к гражданам с просьбой сообщить о своих ощущениях, если они зафиксировали колебания.
Оставить сообщение можно на официальном сайте ведомства, что поможет специалистам точнее определить энергетические параметры явления.
Напомним, что для территории Украины подземные толчки не являются редкостью. Так, в конце марта, а именно 28 марта 2026 года, сейсмологи зафиксировали землетрясение в Полтавской области. Его магнитуда составляла 3,2 по шкале Рихтера, а эпицентр колебаний залегал в Полтавском районе.
Кроме того, в начале февраля 2026 года в Украине произошло значительно более мощное землетрясение магнитудой 4,8 балла. Тогда подземные толчки зафиксировали в акватории Азовского моря на глубине 10 километров. Колебания оказались настолько ощутимыми, что в домах жителей Крыма и нескольких юго-восточных областей качалась мебель.