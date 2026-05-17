На Полтавщині в одній із громад зафіксували землетрус

У Полтавській області зафіксували ледве відчутний землетрус магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині чотирьох кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю .

Де саме зафіксували підземні поштовхи

Землетрус зареєстрували у неділю, 17 травня 2026 року, о 06:39:39 за київським часом.

За даними фахівців, джерело коливань знаходилося в Полтавському районі Полтавської області, на території Диканської територіальної громади.

Координати джерела склали:

широта: 49,84 пн.ш.

довгота: 34,25 сх.д.

Фото: землетрус у Полтавському районі (gcsk.gov.ua)

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - зазначили в центрі спеціального контролю.

Науковці також звернулися до громадян із проханням повідомити про свої відчуття, якщо вони зафіксували коливання.

Залишити повідомлення можна на офіційному сайті відомства, що допоможе фахівцям точніше визначити енергетичні параметри явища.