На Полтавщине в одной из общин зафиксировали землетрясение
В Полтавской области зафиксировали еле ощутимое землетрясение магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера). Эпицентр подземных толчков залегал на глубине четырех километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Где именно зафиксировали подземные толчки
Землетрясение зарегистрировали в воскресенье, 17 мая 2026 года, в 06:39:39 по киевскому времени.
По данным специалистов, источник колебаний находился в Полтавском районе Полтавской области, на территории Диканьской территориальной общины.
Координаты источника составили:
- широта: 49,84 с.ш.
- долгота: 34,25 вост.д.
Фото: землетрясение в Полтавском районе (gcsk.gov.ua)
"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым", - отметили в центре специального контроля.
Ученые также обратились к гражданам с просьбой сообщить о своих ощущениях, если они зафиксировали колебания.
Оставить сообщение можно на официальном сайте ведомства, что поможет специалистам точнее определить энергетические параметры явления.
Землетрясения в Украине
Напомним, что для территории Украины подземные толчки не являются редкостью. Так, в конце марта, а именно 28 марта 2026 года, сейсмологи зафиксировали землетрясение в Полтавской области. Его магнитуда составляла 3,2 по шкале Рихтера, а эпицентр колебаний залегал в Полтавском районе.
Кроме того, в начале февраля 2026 года в Украине произошло значительно более мощное землетрясение магнитудой 4,8 балла. Тогда подземные толчки зафиксировали в акватории Азовского моря на глубине 10 километров. Колебания оказались настолько ощутимыми, что в домах жителей Крыма и нескольких юго-восточных областей качалась мебель.