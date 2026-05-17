На Полтавщине в одной из общин зафиксировали землетрясение

16:10 17.05.2026 Вс
2 мин
Специалисты определили категорию колебаний
aimg Сергей Козачук
На Полтавщине в одной из общин зафиксировали землетрясение Фото: на Полтавщине произошло землетрясение (Getty Images)
В Полтавской области зафиксировали еле ощутимое землетрясение магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера). Эпицентр подземных толчков залегал на глубине четырех километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Где именно зафиксировали подземные толчки

Землетрясение зарегистрировали в воскресенье, 17 мая 2026 года, в 06:39:39 по киевскому времени.

По данным специалистов, источник колебаний находился в Полтавском районе Полтавской области, на территории Диканьской территориальной общины.

Координаты источника составили:

  • широта: 49,84 с.ш.
  • долгота: 34,25 вост.д.

Фото: землетрясение в Полтавском районе (gcsk.gov.ua)

"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым", - отметили в центре специального контроля.

Фото: землетрясение в Полтавском районе (gcsk.gov.ua)

Ученые также обратились к гражданам с просьбой сообщить о своих ощущениях, если они зафиксировали колебания.

Оставить сообщение можно на официальном сайте ведомства, что поможет специалистам точнее определить энергетические параметры явления.

Землетрясения в Украине

Напомним, что для территории Украины подземные толчки не являются редкостью. Так, в конце марта, а именно 28 марта 2026 года, сейсмологи зафиксировали землетрясение в Полтавской области. Его магнитуда составляла 3,2 по шкале Рихтера, а эпицентр колебаний залегал в Полтавском районе.

Кроме того, в начале февраля 2026 года в Украине произошло значительно более мощное землетрясение магнитудой 4,8 балла. Тогда подземные толчки зафиксировали в акватории Азовского моря на глубине 10 километров. Колебания оказались настолько ощутимыми, что в домах жителей Крыма и нескольких юго-восточных областей качалась мебель.

