Полтавщина під масованим ударом: ракети й дрони РФ били по енергетиці

Російські війська вночі атакували Полтавську область дронами та ракетами. Основною ціллю стали об'єкти енергетики у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.
"Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та дронів. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях", - зазначив Когут.
За його словами, в результаті атаки постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Також у Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Війська РФ сьогодні вночі, 3 жовтня, атакували південні, східні та північні регіони України ударними безпілотниками та ракетами.
Так, у ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу дронів-камікадзе для цих міст.
Крім того, неодноразово вибухи лунали у Полтаві. Раніше моніторингові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.
Окрім того, окупанти здійснили масовані атаки по 17 населених пунктах Запорізької області, завдавши понад 600 ударів різними видами озброєння.