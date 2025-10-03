UA

Полтавщина під масованим ударом: ракети й дрони РФ били по енергетиці

Фото: ракети й дрони РФ били по енергетиці на Полтавщині (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Полтавську область дронами та ракетами. Основною ціллю стали об'єкти енергетики у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та дронів. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях", - зазначив Когут.

За його словами, в результаті атаки постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Також у Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Обстріл України 3 жовтня

Війська РФ сьогодні вночі, 3 жовтня, атакували південні, східні та північні регіони України ударними безпілотниками та ракетами.

Так, у ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу дронів-камікадзе для цих міст.

Крім того, неодноразово вибухи лунали у Полтаві. Раніше моніторингові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.

Окрім того, окупанти здійснили масовані атаки по 17 населених пунктах Запорізької області, завдавши понад 600 ударів різними видами озброєння.

