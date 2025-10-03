Полтавщина під масованим ударом: ракети й дрони РФ били по енергетиці

Обстріл України 3 жовтня

Війська РФ сьогодні вночі, 3 жовтня, атакували південні, східні та північні регіони України ударними безпілотниками та ракетами.

Так, у ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу дронів-камікадзе для цих міст.

Крім того, неодноразово вибухи лунали у Полтаві. Раніше моніторингові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.

Окрім того, окупанти здійснили масовані атаки по 17 населених пунктах Запорізької області, завдавши понад 600 ударів різними видами озброєння.