Полтавщина под массированным ударом: ракеты и дроны РФ били по энергетике

Обстрел Украины 3 октября

Войска РФ сегодня ночью, 3 октября, атаковали южные, восточные и северные регионы Украины ударными беспилотниками и ракетами.

Так, в ночь на 3 октября во время воздушной тревоги в Одессе и Днепре были слышны взрывы, в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе дронов-камикадзе для этих городов.

Кроме того, неоднократно взрывы раздавались в Полтаве. Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении крылатых ракет в направлении города.

Кроме того, оккупанты осуществили массированные атаки по 17 населенным пунктам Запорожской области, нанеся более 600 ударов различными видами вооружения.