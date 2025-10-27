У Полтаві визначили дату старту опалювального сезону: коли подадуть тепло у домівки

Старт опалювального сезону

За рішенням виконкому, подачу тепла для побутових споживачів розпочнуть з 3 листопада. За це проголосували всі 11 членів комітету.

У документі зазначено, що опалювальний сезон стартує у зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря.

Як довго триватиме запуск

Процес подачі тепла триватиме орієнтовно до трьох діб. Підключення відбуватиметься поступово - спершу соціальні заклади, а потім житлові будинки.

На підставі чого ухвалили рішення

Рішення ухвалено відповідно до Правил надання послуги з постачання теплової енергії та Закону України "Про місцеве самоврядування".

Нагадаємо, опалювальний сезон у більшості українських міст традиційно починають після того, як середньодобова температура повітря протягом трьох діб не перевищує +8 градусів.

Опалювальний сезон в Україні

Опалювальний сезон в Україні вже стартував для об’єктів соціальної та критичної інфраструктури в окремих регіонах. Решта областей розпочнуть його найближчим часом.

Днями міністр енергетики Світлана Гринчук наголосила, що кожен регіон залежно від середньодобової температури буде ухвалювати рішення, коли подавати тепло побутовим споживачам.