У Полтаві визначили дату старту опалювального сезону: коли подадуть тепло у домівки

У Полтаві офіційно затвердили початок опалювального сезону 2025/2026 року - він стартує 3 листопада.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Полтавської міської ради.
За рішенням виконкому, подачу тепла для побутових споживачів розпочнуть з 3 листопада. За це проголосували всі 11 членів комітету.
У документі зазначено, що опалювальний сезон стартує у зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря.
Процес подачі тепла триватиме орієнтовно до трьох діб. Підключення відбуватиметься поступово - спершу соціальні заклади, а потім житлові будинки.
Рішення ухвалено відповідно до Правил надання послуги з постачання теплової енергії та Закону України "Про місцеве самоврядування".
Нагадаємо, опалювальний сезон у більшості українських міст традиційно починають після того, як середньодобова температура повітря протягом трьох діб не перевищує +8 градусів.
Опалювальний сезон в Україні вже стартував для об’єктів соціальної та критичної інфраструктури в окремих регіонах. Решта областей розпочнуть його найближчим часом.
Днями міністр енергетики Світлана Гринчук наголосила, що кожен регіон залежно від середньодобової температури буде ухвалювати рішення, коли подавати тепло побутовим споживачам.
