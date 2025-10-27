В Полтаве определили дату старта отопительного сезона: когда подадут тепло в дома

Старт отопительного сезона

По решению исполкома, подачу тепла для бытовых потребителей начнут с 3 ноября. За это проголосовали все 11 членов комитета.

В документе указано, что отопительный сезон стартует в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха.

Как долго продлится запуск

Процесс подачи тепла продлится ориентировочно до трех суток. Подключение будет происходить постепенно - сначала социальные учреждения, а затем жилые дома.

На основании чего приняли решение

Решение принято в соответствии с Правилами предоставления услуги по поставке тепловой энергии и Закона Украины "О местном самоуправлении".

Напомним, отопительный сезон в большинстве украинских городов традиционно начинают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение трех суток не превышает +8 градусов.

Отопительный сезон в Украине

Отопительный сезон в Украине уже стартовал для объектов социальной и критической инфраструктуры в отдельных регионах. Остальные области начнут его в ближайшим временем.

На днях министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что каждый регион в зависимости от среднесуточной температуры будет принимать решение, когда подавать тепло бытовым потребителям.