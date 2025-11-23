У Полтаві та Харкові перебої зі світлом через стрибки напруги (фото, відео)

У неділю ввечері, 23 листопада, Полтава і Харків зіткнулися з перепадами електроенергії. У зв'язку з цим є проблемо з опаленням, і навіть призупиняли метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Полтава" і Facebook Харківського метрополітену.

Приблизно о 17:48 мешканці Полтави стали повідомляти, що у місті фіксують перепади напруги. Окрім того, в окремих районах зникла подача опалення і гарячого водопостачання.

У Харкові також спостерігалися перепади напруги. На вулицях та в будинках блимало світло, і навіть тимчасово було призупинено метро.

"З технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йшлося у повідомленні о 18:21.

Проте через хвилин 15 у Харківському метрополітені заявили, що рух поїздів відновлено.