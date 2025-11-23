ua en ru
У Полтаві та Харкові перебої зі світлом через стрибки напруги (фото, відео)

Неділя 23 листопада 2025 19:10
UA EN RU
У Полтаві та Харкові перебої зі світлом через стрибки напруги (фото, відео) Фото: в обох містах зафіксовано перебої зі світлом (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 23 листопада, Полтава і Харків зіткнулися з перепадами електроенергії. У зв'язку з цим є проблемо з опаленням, і навіть призупиняли метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Полтава" і Facebook Харківського метрополітену.

Приблизно о 17:48 мешканці Полтави стали повідомляти, що у місті фіксують перепади напруги. Окрім того, в окремих районах зникла подача опалення і гарячого водопостачання.

У Харкові також спостерігалися перепади напруги. На вулицях та в будинках блимало світло, і навіть тимчасово було призупинено метро.

"З технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йшлося у повідомленні о 18:21.

Проте через хвилин 15 у Харківському метрополітені заявили, що рух поїздів відновлено.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, що цієї осені росіяни знову активізували удари по українській енергетиці, через що міста стикаються з блекаутами і живуть з графіками відключення світла.

Наприклад, в ніч на 8 листопада була масштабна атака РФ по енергетиці України. У "Центрэнерго" пізніше повідомили, що обидві їх ТЕС зупинилися і не генерують електроенергію.

До слова, того дня з блекаутом зіткнувся Харків. Удари РФ призвели до того, що в місті три дні поспіль не працювало метро.

Раніше РБК-Україна повідомляло, чому виникають стрибки напруги, яка побутова техніка найбільш вразлива до них і що робити, щоб уберегти свої прилади.

