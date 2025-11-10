У Харкові відновили рух метро: які альтернативні маршрути на випадок зупинки поїздів

У понеділок, 10 листопада, метрополітен Харкова третій день поспіль почав працювати як укриття, однак наразі рух поїздів все ж відновили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківського метрополітену і Telegram Харківської міської ради.

Спочатку зранку була інформація, що поїзди знову не їздять.

"У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття", - йшлося у повідомленні.

Вже близько 8-ої ранку у метрополітені уточнили, що рух поїздів всіма лініями відновлено. Водночас там застережили, що в разі зниження напруги нижче допустимого рівня - рух поїздів може бути тимчасово припинено.

На цей випадок у місті організовано роботу наземного транспорту. Вчора ввечері у Харківській міській раді вже публікували маршрути.

Як буде рухатись наземний транспорт у разі зупинки поїздів метрополітену

Зокрема, у разі зупинки метро буде введено тимчасовий трамвайний маршрут №30, який курсуватиме за таким принципом: розворотне коло "Салтівське" - центр - розворотне коло "Вокзал Харків-Пасажирський" (через вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, майдан Конституції, вул. Полтавський Шлях).

Окрім того, введуть тимчасові автобусні маршрути. Їх шлях матиме такий вигляд:

автостанція "Індустріальна" - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції;

пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - майдан Конституції (через пр. Людвіга Свободи, вул. Ахсарова, пр. Науки, пр. Незалежності, вул. Сумську);

за шляхом руху тролейбуса №11;

за шляхом руху тролейбуса №27.

Також у міськраді писали, що змінено шлях руху у такого транспорту:

автобуси №20, 22, 31, 33, 57, 62, 67, 68, 72, 96, 99, 109, 123, 128, 140, 243, 273 - курсують до майдану Конституції;

автобус №222 - курсує до ст. м. "Захисників України;

автобус №228 - курсує до ст. м. "Турбоатом";

тролейбус №13 - курсує до майдану Конституції (через вул. Олега Громадського, вул. Богдана Хмельницького та пр. Героїв Харкова).

Окрім того, буде суттєво зменшено інтервал руху на автобусному маршруті №272, в також на:

автобусних маршрутах №31, 33, 62;

тролейбусних маршрутах №40 та 58.

Водночас інтервали руху на трамвайних маршрутах №8 і №23 та тролейбусному №7 тимчасово зростуть.

"Не курсуватимуть автобуси №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 та тролейбуси №53 і 56", - додали у міськраді.