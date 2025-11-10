ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Харкові відновили рух метро: які альтернативні маршрути на випадок зупинки поїздів

Понеділок 10 листопада 2025 08:20
UA EN RU
У Харкові відновили рух метро: які альтернативні маршрути на випадок зупинки поїздів Фото: у разі зниження напруги нижче допустимого рівня - рух поїздів може бути тимчасово припинено (facebook.com/metro.kh)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок, 10 листопада, метрополітен Харкова третій день поспіль почав працювати як укриття, однак наразі рух поїздів все ж відновили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківського метрополітену і Telegram Харківської міської ради.

Спочатку зранку була інформація, що поїзди знову не їздять.

"У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття", - йшлося у повідомленні.

Вже близько 8-ої ранку у метрополітені уточнили, що рух поїздів всіма лініями відновлено. Водночас там застережили, що в разі зниження напруги нижче допустимого рівня - рух поїздів може бути тимчасово припинено.

На цей випадок у місті організовано роботу наземного транспорту. Вчора ввечері у Харківській міській раді вже публікували маршрути.

Як буде рухатись наземний транспорт у разі зупинки поїздів метрополітену

Зокрема, у разі зупинки метро буде введено тимчасовий трамвайний маршрут №30, який курсуватиме за таким принципом: розворотне коло "Салтівське" - центр - розворотне коло "Вокзал Харків-Пасажирський" (через вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, майдан Конституції, вул. Полтавський Шлях).

Окрім того, введуть тимчасові автобусні маршрути. Їх шлях матиме такий вигляд:

  • автостанція "Індустріальна" - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції;
  • пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - майдан Конституції (через пр. Людвіга Свободи, вул. Ахсарова, пр. Науки, пр. Незалежності, вул. Сумську);
  • за шляхом руху тролейбуса №11;
  • за шляхом руху тролейбуса №27.

Також у міськраді писали, що змінено шлях руху у такого транспорту:

  • автобуси №20, 22, 31, 33, 57, 62, 67, 68, 72, 96, 99, 109, 123, 128, 140, 243, 273 - курсують до майдану Конституції;
  • автобус №222 - курсує до ст. м. "Захисників України;
  • автобус №228 - курсує до ст. м. "Турбоатом";
  • тролейбус №13 - курсує до майдану Конституції (через вул. Олега Громадського, вул. Богдана Хмельницького та пр. Героїв Харкова).

Окрім того, буде суттєво зменшено інтервал руху на автобусному маршруті №272, в також на:

  • автобусних маршрутах №31, 33, 62;
  • тролейбусних маршрутах №40 та 58.

Водночас інтервали руху на трамвайних маршрутах №8 і №23 та тролейбусному №7 тимчасово зростуть.

"Не курсуватимуть автобуси №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 та тролейбуси №53 і 56", - додали у міськраді.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни вкотре масово атакували Україну, завдавши удару по українській енергетиці. В результаті обстрілу в ряді регіонів ввели відключення світла.

Причому в ПАТ "Центренерго" розповіли, що в результаті російської атаки зупинилися всі їхні ТЕС, і на даний момент вони досі не генерують електроенергію.

Як відомо, у "Центренерго" є дві ТЕС - Трипільська в Київській області та Зміївська в Харківській області. Саме остання безпосередньо забезпечує електроенергією місто Харків.

Раніше ми писали, що ввечері 8 листопада в Харкові практично всюди зникло світло.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Метро
Новини
Майже 1100 окупантів, багато техніки та дрони: Генштаб оновив втрати росіян за добу
Майже 1100 окупантів, багато техніки та дрони: Генштаб оновив втрати росіян за добу
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України