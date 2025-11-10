У Харкові відновили рух метро: які альтернативні маршрути на випадок зупинки поїздів
У понеділок, 10 листопада, метрополітен Харкова третій день поспіль почав працювати як укриття, однак наразі рух поїздів все ж відновили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківського метрополітену і Telegram Харківської міської ради.
Спочатку зранку була інформація, що поїзди знову не їздять.
"У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття", - йшлося у повідомленні.
Вже близько 8-ої ранку у метрополітені уточнили, що рух поїздів всіма лініями відновлено. Водночас там застережили, що в разі зниження напруги нижче допустимого рівня - рух поїздів може бути тимчасово припинено.
На цей випадок у місті організовано роботу наземного транспорту. Вчора ввечері у Харківській міській раді вже публікували маршрути.
Як буде рухатись наземний транспорт у разі зупинки поїздів метрополітену
Зокрема, у разі зупинки метро буде введено тимчасовий трамвайний маршрут №30, який курсуватиме за таким принципом: розворотне коло "Салтівське" - центр - розворотне коло "Вокзал Харків-Пасажирський" (через вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, майдан Конституції, вул. Полтавський Шлях).
Окрім того, введуть тимчасові автобусні маршрути. Їх шлях матиме такий вигляд:
- автостанція "Індустріальна" - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції;
- пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - майдан Конституції (через пр. Людвіга Свободи, вул. Ахсарова, пр. Науки, пр. Незалежності, вул. Сумську);
- за шляхом руху тролейбуса №11;
- за шляхом руху тролейбуса №27.
Також у міськраді писали, що змінено шлях руху у такого транспорту:
- автобуси №20, 22, 31, 33, 57, 62, 67, 68, 72, 96, 99, 109, 123, 128, 140, 243, 273 - курсують до майдану Конституції;
- автобус №222 - курсує до ст. м. "Захисників України;
- автобус №228 - курсує до ст. м. "Турбоатом";
- тролейбус №13 - курсує до майдану Конституції (через вул. Олега Громадського, вул. Богдана Хмельницького та пр. Героїв Харкова).
Окрім того, буде суттєво зменшено інтервал руху на автобусному маршруті №272, в також на:
- автобусних маршрутах №31, 33, 62;
- тролейбусних маршрутах №40 та 58.
Водночас інтервали руху на трамвайних маршрутах №8 і №23 та тролейбусному №7 тимчасово зростуть.
"Не курсуватимуть автобуси №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 та тролейбуси №53 і 56", - додали у міськраді.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни вкотре масово атакували Україну, завдавши удару по українській енергетиці. В результаті обстрілу в ряді регіонів ввели відключення світла.
Причому в ПАТ "Центренерго" розповіли, що в результаті російської атаки зупинилися всі їхні ТЕС, і на даний момент вони досі не генерують електроенергію.
Як відомо, у "Центренерго" є дві ТЕС - Трипільська в Київській області та Зміївська в Харківській області. Саме остання безпосередньо забезпечує електроенергією місто Харків.
Раніше ми писали, що ввечері 8 листопада в Харкові практично всюди зникло світло.