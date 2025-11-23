В Полтаве и Харькове перебои со светом из-за скачков напряжения (фото, видео)
В воскресенье вечером, 23 ноября, Полтава и Харьков столкнулись с перепадами электроэнергии. В связи с этим есть проблемо с отоплением, и даже приостанавливали метро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Полтава" и Facebook Харьковского метрополитена.
Примерно в 17:48 жители Полтавы стали сообщать, что в городе фиксируют перепады напряжения. Кроме того, в отдельных районах исчезла подача отопления и горячего водоснабжения.
В Харькове также наблюдались перепады напряжения. На улицах и в домах мигал свет, и даже временно было приостановлено метро.
"По техническим причинам временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", - говорилось в сообщении в 18:21.
Однако через минут 15 в Харьковском метрополитене заявили, что движение поездов восстановлено.
Удары РФ по энергетике
Напомним, что этой осенью россияне снова активизировали удары по украинской энергетике, из-за чего города сталкиваются с блэкаутами и живут с графиками отключения света.
Например, в ночь на 8 ноября была масштабная атака РФ по энергетике Украины. В "Центрэнерго" позже сообщили, что обе их ТЭС остановились и не генерируют электроэнергию.
К слову, в тот день с блэкаутом столкнулся Харьков. Удары РФ привели к тому, что в городе три дня подряд не работало метро.
Ранее РБК-Украина сообщало, почему возникают скачки напряжения, какая бытовая техника наиболее уязвима к ним и что делать, чтобы уберечь свои приборы.