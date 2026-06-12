У Полтаві депутат з чиновниками "заробили" мільйони на відкатах за ремонт доріг

Службовці Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з місцевим депутатом систематично збирали гроші з підрядників.

Слідство встановило, що посадовці вимагали 10% "відкату" від суми кожного договору на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг. Загалом фігуранти встигли незаконно отримати понад 7,7 мільйона гривень.

Наразі правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам:

депутату Полтавської міськради - ч. 4 ст. 368 КК України;

посадовцю Полтавської міськради - ч. 4 ст. 368 КК України;

двом представникам підрядних компаній - ч. 3 ст. 369 КК України.

Фото: оголошення про підозру учаснику корупційної схеми (nabu.gov.ua)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вже обрав запобіжний захід для депутата. Його взяли під варту із правом внесення застави у розмірі 33,28 млн грн. Слідчі продовжують встановлювати інших можливих учасників цієї схеми.