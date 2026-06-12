В Полтаве депутат с чиновниками "заработали" миллионы на откатах за ремонт дорог

Служащие Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета в сговоре с местным депутатом систематически собирали деньги с подрядчиков.

Следствие установило, что чиновники требовали 10% "отката" от суммы каждого договора на обслуживание и текущий ремонт местных дорог. В общем фигуранты успели незаконно получить более 7,7 миллиона гривен.

Сейчас правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам:

депутату Полтавского горсовета - ч. 4 ст. 368 УК Украины;

должностному лицу Полтавского горсовета - ч. 4 ст. 368 УК Украины;

двум представителям подрядных компаний - ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Фото: объявление о подозрении участнику коррупционной схемы (nabu.gov.ua)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уже избрал меру пресечения для депутата. Его взяли под стражу с правом внесения залога в размере 33,28 млн грн. Следователи продолжают устанавливать других возможных участников этой схемы.