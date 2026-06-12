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В Полтаве депутат с чиновниками "заработали" миллионы на откатах за ремонт дорог

11:50 12.06.2026 Пт
2 мин
Сколько денег злоумышленники требовали с каждого договора?
aimg Валерий Ульяненко
В Полтаве депутат с чиновниками "заработали" миллионы на откатах за ремонт дорог Фото: ремонт дороги (t.me/svyrydenkoy)
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В Полтавской области НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на ремонте местных дорог. Депутат и чиновники горсовета требовали от подрядчиков "откаты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Служащие Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета в сговоре с местным депутатом систематически собирали деньги с подрядчиков.

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Следствие установило, что чиновники требовали 10% "отката" от суммы каждого договора на обслуживание и текущий ремонт местных дорог. В общем фигуранты успели незаконно получить более 7,7 миллиона гривен.

Сейчас правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам:

  • депутату Полтавского горсовета - ч. 4 ст. 368 УК Украины;
  • должностному лицу Полтавского горсовета - ч. 4 ст. 368 УК Украины;
  • двум представителям подрядных компаний - ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Фото: объявление о подозрении участнику коррупционной схемы (nabu.gov.ua)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уже избрал меру пресечения для депутата. Его взяли под стражу с правом внесения залога в размере 33,28 млн грн. Следователи продолжают устанавливать других возможных участников этой схемы.

Напомним, правоохранители провели масштабные обыски у врачей военно-врачебных комиссий в 16 регионах Украины. Во время следственных действий проверяли наличие незадекларированного имущества, в частности квартир, наличности и автомобилей.

РБК-Украина также сообщало, что НАБУ и САП разоблачили схему вымогательства взятки в размере одного миллиона долларов при закупке дронов для Государственной пограничной службы.

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