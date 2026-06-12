В Полтаве депутат с чиновниками "заработали" миллионы на откатах за ремонт дорог
В Полтавской области НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на ремонте местных дорог. Депутат и чиновники горсовета требовали от подрядчиков "откаты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
Служащие Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета в сговоре с местным депутатом систематически собирали деньги с подрядчиков.
Следствие установило, что чиновники требовали 10% "отката" от суммы каждого договора на обслуживание и текущий ремонт местных дорог. В общем фигуранты успели незаконно получить более 7,7 миллиона гривен.
Сейчас правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам:
- депутату Полтавского горсовета - ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- должностному лицу Полтавского горсовета - ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- двум представителям подрядных компаний - ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Фото: объявление о подозрении участнику коррупционной схемы (nabu.gov.ua)
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уже избрал меру пресечения для депутата. Его взяли под стражу с правом внесения залога в размере 33,28 млн грн. Следователи продолжают устанавливать других возможных участников этой схемы.
Напомним, правоохранители провели масштабные обыски у врачей военно-врачебных комиссий в 16 регионах Украины. Во время следственных действий проверяли наличие незадекларированного имущества, в частности квартир, наличности и автомобилей.
РБК-Украина также сообщало, что НАБУ и САП разоблачили схему вымогательства взятки в размере одного миллиона долларов при закупке дронов для Государственной пограничной службы.