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У Полтаві через удар РФ зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти"

23:28 31.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про атаку РФ?
aimg Едуард Ткач
Фото: ліквідація наслідків триває (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Сьогодні у п'ятницю, 31 липня, російські окупанти атакували Полтаву. У місті внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в Telegram.

"Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що співробітники під час атаки перебували в укриттях, тож загиблих чи постраждалих немає.

Фото: пожежа на НП у Полтаві (t.me/novapostcorp)

Також у компанії поінформували, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки РФ.

"Нова пошта вже задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті Нової пошти", - резюмували у заяві.

Інші атаки РФ на "Нову пошту"

Нагадаємо, що в ніч на 30 липня РФ у ході масованої атаки на Україну також завдала удару по сортувальному терміналу "Нової пошти" в Полтаві. На момент атаки співробітники перебували в укриттях, тому обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що того ж дня росіяни завдали удару по Дніпру. В результаті атаки загорівся термінал "Нової пошти".

Зазначимо, що 31 липня росіяни вранці завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. В результаті атаки є постраждалі.

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