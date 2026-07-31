В Полтаве из-за удара РФ разрушен сортировочный терминал "Новой почты"

"Продолжается ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Там добавили, что сотрудники во время атаки находились в укрытиях, так что погибших или пострадавших нет.

Фото: пожар на ЧП в Полтаве (t.me/novapostcorp)

Также в компании проинформировали, что компенсируют клиентам объявленную ценность отправлений, уничтоженных в результате атаки РФ.

"Новая почта уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте Новой почты", – резюмировали в заявлении.