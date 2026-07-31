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В Полтаве из-за удара РФ разрушен сортировочный терминал "Новой почты"

23:28 31.07.2026 Пт
2 мин
Что известно об атаке РФ?
aimg Эдуард Ткач
Фото: ликвидация последствий продолжается (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Сегодня в пятницу, 31 июля, российские оккупанты атаковали Полтаву. В городе в результате вражеского обстрела был разрушен сортировочный терминал "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Telegram.

"Продолжается ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Там добавили, что сотрудники во время атаки находились в укрытиях, так что погибших или пострадавших нет.

Фото: пожар на ЧП в Полтаве (t.me/novapostcorp)

Также в компании проинформировали, что компенсируют клиентам объявленную ценность отправлений, уничтоженных в результате атаки РФ.

"Новая почта уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте Новой почты", – резюмировали в заявлении.

Другие атаки РФ на НП

Напомним, что в ночь на 30 июля РФ в ходе массированной атаке по Украине тоже ударила по сортировочному терминалу "Новой почты" в Полтаве. На момент атаки сотрудники были в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в тот же день россияне ударили по Днепру. В результате атаки загорелся терминал "Новой почты".

Отметим, что 31 июля россияне утрам ударили по отделению "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки есть пострадавшие.

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