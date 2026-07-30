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РФ вночі вдарила по терміналу "Нової пошти" у Полтаві: що з посилками

15:42 30.07.2026 Чт
1 хв
У компанії також розповіли, що сталося зі співробітниками терміналу
aimg Анастасія Никончук
РФ вночі вдарила по терміналу "Нової пошти" у Полтаві: що з посилками Фото: "Нова пошта" (Нова пошта)
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Під час масованої нічної атаки Росії по Україні в ніч проти 30 липня під удар потрапив сортувальний термінал "Нової пошти" у Полтаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Нової пошти" у Telegram.

Термінал потрапив під удар

У ніч на 30 липня російські війська під час масованої атаки по Україні завдали удару по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Полтаві.

На момент атаки співробітники перебували у укриттях, тож обійшлося без постраждалих. Наразі фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань та наслідки обстрілу.

Що буде з посилками

У компанії повідомили, що всім клієнтам компенсують оголошену вартість відправлень, які були пошкоджені внаслідок удару.

Додаткову інформацію про порядок відшкодування обіцяють надати окремо.

Перевірити актуальний статус своєї посилки можна через мобільний додаток або на офіційному сайті компанії.

Робота продовжується

Незважаючи на наслідки російського удару, "Нова пошта" продовжує працювати у штатному режимі.

Компанія запевнила, що логістичні процеси продовжуються, а фахівці займаються ліквідацією наслідків атаки та оцінкою збитків.

Нагадаємо, що раніше російські війська вже завдавали ударів по об'єктах "Нової пошти". Так, 24 липня під авіаудар потрапило вантажне відділення компанії в Ізюмі Харківської області, коли місто атакували керованими авіабомбами.

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