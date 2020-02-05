В Полтаве все школы закрыли на карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Школы закрыли в связи с превышением уровня заболеваемости учащихся

В Полтаве с 5 до 10 февраля все школы города закрылись на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Полтавского городского совета.

Школы закрыли в связи с превышением уровня заболеваемости учащихся.

"В связи с превышением уровня заболеваемости учащихся учреждений общего среднего образования города Полтавы коммунальной формы собственности, с целью сохранения здоровья детей, соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации образовательного процесса будут приостановлены занятия в учреждениях общего среднего и внешкольного образования с 5 по 10 февраля (включительно)", - говорится в сообщении

Отметим, что вчера все школы закрыли на карантин в Ровно и Днепре.

Также в Черновцах в связи с гриппом закрыли все школы на карантин. На обучение в школу 3 февраля не пришли более 6 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи из-за заболевания ОРВИ.

Добавим, что в Хмельницком с 3 февраля закрыли на карантин все школы. Такое решение приняли из-за повышения уровня заболеваемости среди учащихся гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), а также "в связи с необходимостью их профилактики эпидемического распространения".

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на конец января, эпидемиологический порог в регионах Украины в среднем превышен на 1,4%. Более 60% заболевших - дети. От осложнений умерло 13 человек, среди них один ребенок.