ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Полтаве все школы закрыли на карантин

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 10:05
В Полтаве все школы закрыли на карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Школы закрыли в связи с превышением уровня заболеваемости учащихся

В Полтаве с 5 до 10 февраля все школы города закрылись на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Полтавского городского совета.

Школы закрыли в связи с превышением уровня заболеваемости учащихся.

"В связи с превышением уровня заболеваемости учащихся учреждений общего среднего образования города Полтавы коммунальной формы собственности, с целью сохранения здоровья детей, соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации образовательного процесса будут приостановлены занятия в учреждениях общего среднего и внешкольного образования с 5 по 10 февраля (включительно)", - говорится в сообщении

Отметим, что вчера все школы закрыли на карантин в Ровно и Днепре.

Также в Черновцах в связи с гриппом закрыли все школы на карантин. На обучение в школу 3 февраля не пришли более 6 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи из-за заболевания ОРВИ.

Добавим, что в Хмельницком с 3 февраля закрыли на карантин все школы. Такое решение приняли из-за повышения уровня заболеваемости среди учащихся гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), а также "в связи с необходимостью их профилактики эпидемического распространения".

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на конец января, эпидемиологический порог в регионах Украины в среднем превышен на 1,4%. Более 60% заболевших - дети. От осложнений умерло 13 человек, среди них один ребенок.

Все школы в Ровно закрыли на карантин Все школы Днепра закрыли на карантин
Новости Украины Полтавакарантиншкола
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь