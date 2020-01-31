ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Все школы Хмельницкого закрывают на карантин

Новости » Общество     31.01.2020 - 16:53
Все школы Хмельницкого закрывают на карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обучение прекратят с 3 февраля

В Хмельницком все учебные заведения закрывают на карантин. Об этом сообщили в Хмельницком городском совете.

Сообщается, что такое решение приняли из-за повышения уровня заболеваемости среди учащихся гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), а также "в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения".

Карантин в школах Хмельницкого вводится с понедельника, 3 февраля. Исключение составляют частные образовательные учреждения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат №2.

Напомним, из-за вспышки гриппа в Украине массово закрываются школы на карантин. В частности, полностью прекратили обучение в школах Сум, Ужгорода, Винницы, Бердянска, Черкасс, Житомира. Также с 30 января приостановлен учебный процесс в школах Мариуполя. Кроме того, на карантин закрылись 123 школы в Днепропетровской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на конец января, эпидемиологический порог в регионах Украины в среднем превышен на 1,4%. Более 60% заболевших - дети. От осложнений умерло 13 человек, среди них один ребенок.

Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа В Украине школы закрывают на карантин: список областей
Новости Украины карантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь