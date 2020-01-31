Все школы Хмельницкого закрывают на карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обучение прекратят с 3 февраля

В Хмельницком все учебные заведения закрывают на карантин. Об этом сообщили в Хмельницком городском совете.

Сообщается, что такое решение приняли из-за повышения уровня заболеваемости среди учащихся гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), а также "в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения".

Карантин в школах Хмельницкого вводится с понедельника, 3 февраля. Исключение составляют частные образовательные учреждения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат №2.

Напомним, из-за вспышки гриппа в Украине массово закрываются школы на карантин. В частности, полностью прекратили обучение в школах Сум, Ужгорода, Винницы, Бердянска, Черкасс, Житомира. Также с 30 января приостановлен учебный процесс в школах Мариуполя. Кроме того, на карантин закрылись 123 школы в Днепропетровской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на конец января, эпидемиологический порог в регионах Украины в среднем превышен на 1,4%. Более 60% заболевших - дети. От осложнений умерло 13 человек, среди них один ребенок.