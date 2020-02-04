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Все школы в Ровно закрыли на карантин

Новости » Общество     04.02.2020 - 16:19
Все школы в Ровно закрыли на карантин
Иллюстративное фото (УНИАН)

Карантин объявлен во всех школах с 5 по 11 февраля

Местные власти Ровно приняли решение об объявлении карантина во всех школах города. Об этом говорится в сообщении Ровненского городского совета.

Отмечается, что карантин продлится с 5 по 11 февраля. При этом ограничения не касаются дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. Срок карантина может быть продлен, в зависимости от ситуации.

"Несмотря на то, что эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе еще не достигла, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учла динамику и решила не ждать роста количества больных учеников", - говорится в сообщении горсовета.

Ранее сообщалось, что в связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ все школы Днепра будут закрыты на карантин. Учебный процесс будет приостановлен с 6 по 17 февраля.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве приостановлено обучение в 120 учебных заведениях. Образовательный процесс приостановлен в 90 школах полностью и в 30 школах частично.

Кроме этого закрыли все школы в Черновцах. На обучение в школы 3 февраля не пришли более 6 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи по причине заболевания ОРВИ.

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