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Все школы Днепра закрыли на карантин

Новости » Общество     04.02.2020 - 15:17
Все школы Днепра закрыли на карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обучение прекратят с 6 февраля

В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ все школы Днепра будут закрыты на карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя городского главы Михайла Лысенко в Facebook.

По его словам, учебный процесс в школах Днепра будет приостановлен с 6 по 17 февраля.

"Внимание! В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля. Берегите себя", - написал Лысенко.

Напомним, в Черновцах в связи с гриппом закрыли все школы на карантин. На обучение в школу 3 февраля не пришли более 6 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи по причине заболевания ОРВИ.

Кроме того, в Киеве закрыли на карантин 120 учебных заведений. По информации Департамента образования и науки, образовательный процесс приостановлен в 90 школах полностью и в 30 школах частично.

Добавим, что в Хмельницком с 3 февраля закрыли на карантин все школы. Такое решение приняли из-за повышения уровня заболеваемости среди учащихся гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), а также "в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения".

В Киеве учеников 120 школ отправили на карантин В Черновцах закрыли все школы на карантин
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