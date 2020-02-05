У Полтаві всі школи закрили на карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Школи закрили у зв'язку з перевищенням рівня захворюваності учнів

У Полтаві з 5 до 10 лютого всі школи міста закрилися на карантин. Про це повідомляє прес-служба Полтавської міської ради.

Школи закрили у зв'язку з перевищенням рівня захворюваності учнів.

"У зв'язку з перевищенням рівня захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти міста Полтави комунальної форми власності, з метою збереження здоров'я дітей, дотримання вимог санітарного законодавства України щодо організації освітнього процесу будуть призупинені заняття в закладах загальної середньої та позашкільної освіти з 5 по 10 лютого (включно)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вчора усі школи закрили на карантин у Рівному та Дніпрі.

Також у Чернівцях у зв'язку з грипом закрили всі школи на карантин. На навчання в школу 3 лютого не прийшли понад 6 тисяч осіб, з яких 4,5 тисячі через захворювання на ГРВІ.

Додамо, що у Хмельницькому з 3 лютого закрили на карантин всі школи. Таке рішення прийняли через підвищення рівня захворюваності серед учнів грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ), а також "у зв'язку з необхідністю їх профілактики епідемічного розповсюдження".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на кінець січня, епідеміологічний поріг в регіонах України в середньому перевищено на 1,4%. Понад 60% хворих - діти. Від ускладнень померло 13 осіб, серед них одна дитина.