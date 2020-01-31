Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа

В Украине вспышка гриппа (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за вспышки гриппа в Украине власти массово закрывают школы на карантин. В большинстве регионов превышен эпидемиологический уровень, но ситуация пока не критическая, уверяют медики.

Вместе с тем уже известно о 13 летальных случаях, вызванных осложнениями болезни. Будет ли эпидемия и стоит ли сейчас делать прививки от гриппа – в материале РБК-Украина.

В Украине в январе наблюдается вспышка гриппа и ОРВИ. Власти массово закрывают школы на карантин. В Центре общественного здоровья Минздрава Украины сообщили, что эпидемиологический порог к концу месяца превышен на 1,4%. Более 60% заболевших – дети. От осложнений умерли 13 человек, среди них один ребенок.

За сезон обычно происходит два пика гриппа, когда люди болеют чаще всего, говорит глава организации "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

"Первый пик приходится на конец декабря с переходом в январь. Сейчас у нас этот этап затянулся. Как видим, он только начинается. Второй пик, когда может произойти новая вспышка заболеваемости гриппом, ожидается в конце февраля и начале марта", – поясняет он.

Часто прогнозы о пиках гриппа могут не быть точными или со временем корректироваться. Поэтому стоит вакцинироваться от гриппа зимой в любом случае, чтобы уменьшить вероятность болезни, отмечает врач-инфекционист Юрий Жигарев.

Во многих областях медики уже сейчас обнаруживают довольно тяжелые формы гриппа. В Тернополе в середине января госпитализировали несколько сотен людей с тяжелой пневмонией. Трое пациентов умерли, пятеро оказались в реанимации.

По словам пульмонолога Аллы Пастернак из Тернополя, многие из заболевших лечились несколько дней самостоятельно и не обращались за помощью к врачам. Через время у пациентов появились одышка, кашель и температура выше 38 градусов, которую сложно сбить. В случае таких симптомов медики настойчиво просят не заниматься самолечением, а как можно скорее обращаться за помощью.

Во Львове за первые три недели января от тяжелой формы пневмонии умерли четверо пациентов. Если в прошлом году там пролечили 73 пациента с воспалениями легких, то в этот же период 2020 года такой диагноз поставили 121 пациенту, говорит заместитель главврача Львовской больницы скорой помощи Леся Кобецкая.

"Этиологию (причину, - ред.) пока не установили официально, но ситуация в Тернопольской области – это вспышка гриппа или гриппоподобного заболевания, когда вирус проявился в виде тяжелой пневмонии. Вирус гриппа влечет за собой быстрое ослабление организма, а пневмония часто наслаивается уже в виде вторичной инфекции", – поясняет Александрин.

Проблемы диагностики и риски из-за рубежа

Путешествуя в другую страну, необходимо быть крайне осторожным, ведь оттуда можно "привезти" в Украину новые штаммы вируса, предупреждает Андрей Александрин.

"В США на сегодняшний день превалирует вирус гриппа Б. Серьезнейшую угрозу несет и коронавирус, обнаруженный в Китае. На днях ВООЗ даже была близка к тому, чтобы объявить чрезвычайное положение из-за его эпидемиологической опасности, но пока такого решения не приняли", – говорит собеседник.

В мире о новом коронавирусе 2019-nCoV из Китая заговорили в начале января, хотя первые заболевшие появились в китайском городе Ухань еще в декабре минувшего года. Китай закрыл транспортное сообщение с этим городом, объявив в нем карантин. Каждый день в мире регистрируют новые случаи заболеваемости, и их число постоянно растет.

"Китайский" вирус проявляется в виде острой пневмонии с высокой температурой и сильной слабостью. На данный момент известно уже о более чем 130 жертвах вируса и нескольких тысячах заболевших. В украинском правительстве на днях заявили, что усиливают меры безопасности в связи с его распространением.

Украина не готова реагировать на подобные ситуации, отмечает Александрин. По его словам, наши лаборатории плохо оснащены, а в регионах остро не хватает квалифицированных профильных специалистов.

"В случае выявления коронавируса у нас вряд ли быстро сработают лаборатории. Также будет недостаточно мест для пациентов: к сожалению, в стране мало хорошо подготовленных отделений интенсивной терапии, инфекционных отделений. В регионах мало хорошо подготовленных эпидемиологов, да и те, кто есть, и без того загружены работой", – констатирует он.

С другой стороны, проблемы с диагностикой вирусов – это проблема многих стран мира, а не только Украины. Подтверждать диагноз гриппа удается не везде банально из-за загруженности лабораторий, отмечает Юрий Жигарев. Но, по его словам, несмотря на эти проблемы, делать лабораторные анализы все же нужно.

"Результаты в лаборатории готовят примерно в течение недели. Иногда за это время люди выздоравливают. Или наоборот – у них появляются очень тяжелые, угрожающие жизни осложнения. Есть также быстрые тесты по определению гриппа. Их можно купить в аптеке по цене около 300 гривен, правда, они есть не везде", – отмечает доктор.

Как лечиться и когда обращаться к врачу

Основной вирус гриппа, который циркулирует в Украине сейчас – это вирус Калифорния, который ранее был активен у нас еще в 2009 году, говорит Юрий Жигарев.

"В мире немало "тяжелых" пациентов с этим вирусом, были и смертельные исходы. Лечат грипп противовирусными препаратами после консультации врача и постановки диагноза. Определить – грипп это или нет, жизненно необходимо. Ведь некоторые препараты работают сразу против многих вирусов гриппа, но не сработают при других недугах. Например, при парагриппе – острой респираторной инфекции, одному из видов ОРВИ", – обращает внимание собеседник.

В то же время идти к врачу каждый раз при насморке и температуре 37,5 не стоит, говорит доктор. Дело в том, что при обычной простуде пациент подвергает себя дополнительному риску и может подхватить уже настоящий грипп, пока сидит в очереди на прием к врачу в поликлинике.

"Есть хорошее старое правило: заболел – сиди дома. Но это правило работает только в случаях, когда общее состояние человека не ухудшается. Если же есть сильная слабость, боли в мышцах, температура выше 39 градусов, то обращаться за помощью нужно", – поясняет собеседник.

Вакцинироваться в феврале – не поздно

Как не заболеть гриппом? Вокруг этого вопроса обычно много мифов, напоминают в Минздраве. К примеру, несмотря на распространенные убеждения, при вирусе не поможет обильное употребление в пищу цитрусовых, лука или чеснока. Даже наоборот – это может вызвать изжогу и другие негативные для организма последствия.

Вместо этого, чтобы защититься, стоит вакцинироваться, регулярно проветривать помещения дома и на рабочих местах, полноценно и разнообразно питаться.

Кроме того, бытует мнение, что защититься от гриппа поможет ежедневный прием пищевых добавок, продуктов, содержащих витамин С, или так называемых таблеток-"усилителей" иммунитета зимой. Но стоит помнить, что доказательств эффективности таких методик не существует, напоминают в министерстве.

Также там советуют не принимать антибиотики при гриппе. А применять для лечения исключительно противовирусные препараты, которые должен назначать только доктор.

Неверно утверждение и о том, что в конце января или в начале февраля вакцинироваться от гриппа уже поздно, говорят в Минздраве. Прививки делать стоит, особенно необходимо их пройти детям до 5 лет, беременным, людям старше 65 лет, пациентам с хроническими заболеваниями. Например, с диабетом.

Прививку нужно делать в любое время эпидсезона, настаивает Андрей Александрин: "Иммунитет против вируса гриппа вырабатывается, как правило, через две-три недели после вакцинации. То есть, если вы сделаете прививку сейчас, то уже скоро будете защищены от основных штаммов вирусов".

О необходимости вакцинации напоминает и Юрий Жигарев. По его словам, прививка от гриппа в начале февраля убережет от болезни до самого конца циркуляции вируса весной. "Даже если эпидемии и нет, некоторые все равно заболевают даже в апреле. Поэтому игнорировать вакцинацию точно не стоит", — убежден он.