ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Полсотни мигрантов пытались прорваться через границу Польши

Новина українською →
Польша, Вторник 23 ноября 2021 10:56
Полсотни мигрантов пытались прорваться через границу Польши Фото: полсотни мигрантов пытались прорваться через границу Польши (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Польше за последние сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. В частности, штурмовать рубеж пыталась группа из 50 мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.

"На секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу", - говорится в сообщении.

Как отметили в польском Министерстве национальной обороны, штурмовать границу беженцам помогали белорусские силовики. Однако эту очередную попытку удалось предотвратить.

Вместе с тем в Польше пограничники выдали 66 постановлений о депортации нелегалов с территории страны.

Напомним, вчера в Польше заявили, что пограничники Беларуси защищают мигрантов во время атаки на границу страны.

Добавим, вчера мигранты пытались силой попасть в Польшу со стороны Беларуси. Так, группа из 150 беженцев хотела прорваться через границу в районе села Дубиче-Церкевне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша Миграционный кризис
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах