Полсотни мигрантов пытались прорваться через границу Польши

В Польше за последние сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. В частности, штурмовать рубеж пыталась группа из 50 мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.

"На секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу", - говорится в сообщении. Wczoraj tj.22.11 na gr.odnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę. pic.twitter.com/TQdwYlFM7x — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 23, 2021 Как отметили в польском Министерстве национальной обороны, штурмовать границу беженцам помогали белорусские силовики. Однако эту очередную попытку удалось предотвратить. Agresywni migranci wspierani przez białoruskie służby każdego dnia próbują nielegalnie przedrzeć się przez naszą granicę. Tak jak od wielu tygodni, tak też dziś w nocy polscy żołnierze i funkcjonariusze zatrzymują hybrydowy atak Łukaszenki oraz bronią Polskę i całą Europę. https://t.co/UOdNRJmze1 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2021 Вместе с тем в Польше пограничники выдали 66 постановлений о депортации нелегалов с территории страны.